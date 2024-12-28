كفتة البطاطس: وصفة نباتية لذيذة وصحية

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون
هل تبحث عن بديل نباتي لذيذ لكفتة اللحم؟ كفتة البطاطس هي الحل الأمثل! هذه الوصفة السهلة والسريعة التحضير ستنال إعجابك وعائلتك بالتأكيد.
المكونات:
1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
نصف كوب بقسماط
ربع كوب دقيق
بيضة واحدة
بصلة مبشورة
2 فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
زيت للقلي
طريقة التحضير:
الخلط: في وعاء كبير، امزجي البطاطس المهروسة مع البقسماط والدقيق والبيضة والبصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود.
التشكيل: شكلي الخليط إلى كرات أو أصابع حسب الرغبة.
القلي: سخني الزيت في مقلاة واسعة وقلي الكفتة حتى يصبح لونها ذهبياً من جميع الجوانب.
التقديم: قدمي كفتة البطاطس الساخنة مع الأرز أو السلطة.
نصائح إضافية:
التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل الكزبرة أو الشطة.
الحشو: يمكنك حشو الكفتة بالجبن أو الخضار المسلوقة.
الخبز: بدلاً من القلي، يمكنك خبز الكفتة في الفرن للحصول على خيار أكثر صحة.
فوائد كفتة البطاطس:
نباتية: خيار ممتاز للنباتيين والذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.
غنية بالألياف: البطاطس مصدر جيد للألياف التي تساعد على الهضم.
قليلة الدهون: مقارنة بكفتة اللحم، فإن كفتة البطاطس تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة.
سهلة الهضم: مكونات الكفتة سهلة الهضم ومناسبة لجميع أفراد العائلة.