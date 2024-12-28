كفتة البطاطس: وصفة نباتية لذيذة وصحية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن بديل نباتي لذيذ لكفتة اللحم؟ كفتة البطاطس هي الحل الأمثل! هذه الوصفة السهلة والسريعة التحضير ستنال إعجابك وعائلتك بالتأكيد.

المكونات:

1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

نصف كوب بقسماط

ربع كوب دقيق

بيضة واحدة

بصلة مبشورة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة التحضير:

الخلط: في وعاء كبير، امزجي البطاطس المهروسة مع البقسماط والدقيق والبيضة والبصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود.

التشكيل: شكلي الخليط إلى كرات أو أصابع حسب الرغبة.

القلي: سخني الزيت في مقلاة واسعة وقلي الكفتة حتى يصبح لونها ذهبياً من جميع الجوانب.

التقديم: قدمي كفتة البطاطس الساخنة مع الأرز أو السلطة.

نصائح إضافية:

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل الكزبرة أو الشطة.

الحشو: يمكنك حشو الكفتة بالجبن أو الخضار المسلوقة.

الخبز: بدلاً من القلي، يمكنك خبز الكفتة في الفرن للحصول على خيار أكثر صحة.

فوائد كفتة البطاطس:

نباتية: خيار ممتاز للنباتيين والذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

غنية بالألياف: البطاطس مصدر جيد للألياف التي تساعد على الهضم.

قليلة الدهون: مقارنة بكفتة اللحم، فإن كفتة البطاطس تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة.

سهلة الهضم: مكونات الكفتة سهلة الهضم ومناسبة لجميع أفراد العائلة.