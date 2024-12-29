انت الأن تتابع خبر «من غير رياضة ولا عناء!».. رجل يخسر 4 كيلو في أسبوع باستخدام حيلة مذهلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل العديد من الأشخاص تجنب التمارين الشاقة أو الحميات الغذائية القاسية، ومع ذلك، انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروي تجربة فعالة لرجل بريطاني تمكن من خسارة الوزن بطريقة بسيطة وغير تقليدية.

الحيلة الفعالة لخسارة الوزن

شارك رجل بريطاني يُعرف باسم “ketorecipes” عبر منصة تيك توك تجربته الفريدة في فقدان الوزن، حيث نجح في خسارة 4 كيلوجرامات خلال أسبوع واحد فقط وأوضح أنه اعتمد على وجبة إفطار غنية بالبروتينات والدهون الصحية، مما ساعده على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتقليل تناوله للسعرات الحرارية خلال اليوم.

وفقًا لما نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية، لاقى هذا الفيديو تفاعلًا هائلًا، حيث حصل على أكثر من 283,000 إعجاب، وشارك المستخدمون آرائهم في التعليقات التي بلغت حوالي 1,800 تعليق.

وصفة الإفطار البروتيني للتخسيس

أثارت الوصفة التي قدمها الرجل البريطاني اهتمامًا كبيرًا بين المتابعين، واعتبرها الكثيرون طريقة مبتكرة ولذيذة للمساعدة في خسارة الوزن ومن بين التعليقات البارزة:

“تناول البيض في وجبة الإفطار يساعدك على الشعور بالشبع لساعات طويلة.”

“البيض المقلي مع الأفوكادو مذاقه رائع ويستحق التجربة.”

المكونات:

جبن قريش

بيض مسلوق

نصف حبة أفوكادو

كزبرة طازجة

بصل مفروم

خيار

طماطم

فلفل أحمر حار

طريقة التحضير: