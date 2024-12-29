أنشطة الثقافة تتواصل بأوبرا دمنهور .. نادى فنون الأوبرا يستعرض كسارة البندق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - فى إطار أنشطة وزارة الثقافة المتنوعة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعالياتها الثقافية والفكرية لقاء لنادى فنون الأوبرا ويستضيف الدكتور سامح صابر أستاذ متفرغ وعميد المعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون سابقاً والمدير الفني لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية حالياً ويديره الدكتور محمد حسنى المؤلف الموسيقى ومدرب الغناء بدار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية ومن إعداد الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى وذلك فى الحادية عشر صباح الاثنين ٣٠ ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن اللقاء عرض مسجل لرائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى كسارة البندق لفرقة باليه أوبرا القاهرة ، إلى جانب تحليل ومناقشة جماليات عناصره الفنية وأسباب نجاحه العالمى .