برشلونة يتراجع عن صفقة مجانية!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة لم يعد مهتماً بضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، لاعب ليل الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

جوناثان ديفيد ينتهي عقده مع النادي الفرنسي، الصيف المقبل، وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن برشلونة بدأ بمراقبة اللاعب تمهيداً للتعاقد معه.

ولكن وفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن النادي الكتالوني اكتشف بعد فترة من مراقبة ديفيد أنه يتمتع بمهارات جيدة لكن ليس لديه ملف المهاجم الذي يبحثون عنه في البارسا.

وأضافت الصحيفة: “يرى كشافو برشلونة أن المهاجم يتمتع بإمكانات كبيرة، لكن في الوقت نفسه، لا يعتبرونه مطابقاً تماماً لاحتياجاتهم”.

خلال الموسم الحالي، سجل جوناثان ديفيد حتى الآن 17 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة في 26 مباراة خاضها هذا الموسم.