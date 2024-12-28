العالم اليوم - نتنياهو سيخضع لعملية جراحية.. ومكتبه يوضح طبيعة مرضه

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو سيخضع لعملية جراحية.. ومكتبه يوضح طبيعة مرضه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - من المقرر أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتنياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا الأربعاء حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".

وخضع نتنياهو في مارس، لعملية جراحية لرتق فتق، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي يوليو من العام الماضي زرع الأطباء لنتنياهو جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

ويأتي هذا الإجراء الطبي لنتنياهو فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حماس في قطاع غزة بعد أكثر من 14 شهرا من شن الحركة هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي، ما تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 إلى غزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

ووفق مسؤولي الصحة في غزة فإن الحملة الإسرائيلية على حماس أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 45400 فلسطيني، ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتدمير جزء كبير من القطاع.