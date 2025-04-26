نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 26 من شهر إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد إيفرتون مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

حيث ستنطلق صافرة مباراة تشيلسي مع نظيره إيفرتون مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة تشيلسي ضد إيفرتون عبر قناة beIN Sports 1HD.