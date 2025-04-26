نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل يونايتد أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره إيبسويتش تاون، مساء اليوم السبت الموافق 26 من شهر إبريل الجاري في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جيمس بارك.

حيث يقع نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاون

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، باعتبارها الوكيل لإذاعة بطولة الدوري الإنجليزي.