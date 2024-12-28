مكياج لامع وشعر أنيق: استعدي لاستقبال العام الجديد بأناقة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تبحثين عن إطلالة مكياج مميزة لاستقبال العام الجديد؟ هل ترغبين في أن تكوني نجمة الحفل؟ هذا المقال يقدم لكِ أحدث صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي ستجعلكِ تتألقين في ليلة رأس السنة.

بشرة متوهجة وإطلالة لامعة:

التحضير للبشرة: ابدئي بتقشير بشرتك بلطف لإزالة الخلايا الميتة، ثم رطبيها جيدًا.

اللمسة النهائية: استخدمي زيتًا طبيعيًا مثل زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا لتوفير لمعان طبيعي لبشرتك. يمكنك أيضًا اختيار ظلال عيون لامعة بألوان ذهبية أو فضية لإضفاء لمسة من البريق على عينيك.

أحمر شفاه جريء: جربي ألوانًا جريئة مثل الأحمر أو الوردي الفوشي أو الأرجواني لإضفاء لمسة من الجاذبية على إطلالتك.

أظافر أنيقة:

الفضي هو اللون الأبرز: يعتبر اللون الفضي خيارًا مثاليًا لأظافرك في ليلة رأس السنة، حيث يعكس الأضواء ويضفي لمسة من الأناقة.

تصاميم بسيطة وأنيقة: يمكنك اختيار تصميمات بسيطة وأنيقة لأظافرك، مثل خطوط رفيعة باللون الذهبي أو الفضي، أو بعض الألوان اللامعة.

تسريحات شعر عصرية:

الذيل الحصان: تسريحة كلاسيكية وعصرية في نفس الوقت، يمكنك تزيينها بشريط أو مشبك شعر لامع.

الكعكة الملتوية: تسريحة أنيقة وسهلة التنفيذ، وتناسب مختلف أنواع الشعر.

الشعر الأملس: يمكنك فرد شعرك وتركه منسدلاً على كتفيك لإطلالة أنثوية وجذابة.

هذا ومع هذه النصائح البسيطة، يمكنك تحقيق إطلالة مكياج وشعر مثالية ليلة رأس السنة. تذكري أن الثقة بالنفس هي أهم عنصر في أي إطلالة، لذا استمتعي بتجربة مكياجك الجديد وكوني نجمة الحفل!