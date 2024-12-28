أفكار تسريحات شعر عملية ومميزة للمذاكرة والامتحانات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

مع اقتراب موعد الامتحانات، تبحث الطالبات عن تسريحات شعر عملية وسريعة لا تأخذ الكثير من الوقت، وفي نفس الوقت تضمن لهن مظهراً أنيقاً ومرتباً. تساهم هذه التسريحات في تحسين المزاج وزيادة التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة. في هذا المقال، سنقدم لكِ 5 تسريحات شعر سهلة وسريعة يمكنكِ تجربتها.

تسريحات شعر مثالية للمذاكرة والامتحانات:

ذيل الحصان الكلاسيكي:

المميزات: سهل التنفيذ، يحافظ على الشعر مرتباً، ويمكن تزيينه بشريط أو مشبك.

الخطوات: قومي بجمع شعرك بالكامل وربطيه برباط شعر.

ذيل الحصان المقلوب:

المميزات: مظهر عصري وأنيق، يحافظ على الشعر بعيداً عن الوجه.

الخطوات: قومي بجمع شعرك وربطيه برباط شعر، ثم اقلبيه للداخل.

ذيل الحصان بأربطة متكررة:

المميزات: مظهر منظم وأنيق، يمنع الشعر من التساقط على الوجه.

الخطوات: قومي بجمع شعرك على شكل ذيل حصان وربط كل جزء برباط شعر صغير.

الكحكتين الجانبيتين:

المميزات: مظهر أنثوي ورقيق، يبرز ملامح الوجه.

الخطوات: قومي بتقسيم شعرك إلى قسمين متساويين، ولف كل قسم على شكل كحكة وربطيه بشوكة شعر.

نصف الشعر مرفوع:

المميزات: مزيج بين الأناقة والبساطة، يمنحكِ مظهراً أنيقاً دون بذل الكثير من الجهد.

الخطوات: قومي بجمع الجزء العلوي من شعرك وربطه برباط شعر، و اتركي الجزء السفلي منسدلاً.

نصائح إضافية للحفاظ على شعرك صحيًا أثناء الدراسة:

ترطيب الشعر: استخدمي بلسمًا مرطبًا بعد كل غسلة للشعر.

تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل متكرر.

شرب كمية كافية من الماء: للحفاظ على ترطيب شعرك وجسمك.

تغذية الشعر: استخدمي ماسكات طبيعية للشعر مرة في الأسبوع.

هذا وباتباع هذه النصائح واختيار التسريحة المناسبة، يمكنكِ الحصول على شعر صحي وجميل أثناء فترة الدراسة والمذاكرة. تذكري أن الثقة بالنفس هي أهم شيء، لذا اختاري التسريحة التي تجعلك تشعرين بالراحة والسعادة.