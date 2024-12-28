أخبار اليمن : توغل إسرائيلي في جنوب لبنان

توغل إسرائيلي في جنوب لبنانواصل العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 27 نوفمبر الماضي، بتفجير منازل وتوغل في بلدات جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية، أن جيش العدو الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدتي يارون وكفركلا، كما أطلق رشقات رشاشة باتجاه محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وأشارت إلى توغل دبابتين وآليات لجيش الاحتلال باتجاه أطراف بلدة القنطرة، وثلاث دبابات باتجاه الأحياء الجنوبية لبلدة الطيبة، والتي أطلقت الرشقات الرشاشة والقنابل أثناء توغلها، ما أدى إلى احتراق أربعة منازل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجد في أكثر من 30 قرية وبلدة حدودية لبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، والذي يفترض أن تخرج بموجبه قوات الاحتلال من القرى والبلدات التي توغلت فيها في غضون 60 يوما.