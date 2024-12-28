r "معجزة حيرت العالم والعلماء" … لن تصدق ما يحدث لجسمك عند تناول كبدة الفراخ.. مفاجأة

انت الأن تتابع خبر "معجزة حيرت العالم والعلماء" … لن تصدق ما يحدث لجسمك عند تناول كبدة الفراخ.. مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الشائع بين العديد أن كبدة الفراخ من المأكولات التي تشتمل على المزيد من المواد الغذائية لصحة الإنسان، وأخبرت استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة الدكتورة نهلة عبدالوهاب أن كبد الدواجن من المأكولات المليئة بالكثير من المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن.

احذر من تناول كبدة الفراخ

أكملت نهلة عبد الوهاب في تقرير له أن كبدة الفراخ مليئة بفيتامين أ، وكذلك فيتامين ب والحديد والفوليك أسيد، تلك العناصر هامة لصحة الإنسان والعين وإنشاء خلايا الدم الحمراء، وتقوية صحة المناعة.

وأفصحت أن كبدة فراخ تحتوي على البروتين المفيد لإنشاء العضلات وتعديل الأنسجة في الجسد، والإحساس بالشبع.

وأشادت أنها تشتمل على معدلات مرتفعة من الكوليسترول والسعرات الحرارية، والذي يتصل بارتفاع ضرر التعرض لتصلب الشرايين وأمراض القلب، ويوصى بأخذ القليل منها سواء مسلوق أو مشوي.

نصائح حول تناول كبدة الفراخ

قدمت نهلة عبد الوهاب عدة نصائح، كالتالي: