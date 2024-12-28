ألكسندر أرنولد يبلغ ليفربول بقراره النهائي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - حسم الدولي الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، قراره النهائي بشأن مستقبله مع الريدز.

أرنولد يرتبط بعقد مع الفريق الإنكليزي، حتى نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ويعد أرنولد هدفاً لنادي ريال مدريد، لتعزيز مركز الظهير الأيمن، ويستهدف التعاقد معه كصفقة مجانية، خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أصبح تجديد عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول مستحيلاً، فهو منجذب إلى ريال مدريد وإمكانية خوض تجربة جديدة.. إنه يعرف كل شيء عن النادي بعد محادثات أجراها مع جود بيلينجهام”.

وأضافت الصحيفة: “أرنولد أبلغ مسؤولي الريدز برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2025”.