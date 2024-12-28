تحليل شخصيتك من شكل قدميك: هل تكشف أقدامك أسرارًا عنك؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

لطالما سعت البشرية إلى فهم الذات وكشف خبايا الشخصية، مستخدمةً في ذلك طرقًا متنوعة، من قراءة الكف إلى تحليل خطوط الوجه. يُطرح اليوم موضوع جديد يربط بين شكل القدم وشخصية الإنسان، فهل حقًا تكشف أقدامنا أسرارًا دفينة عنا؟ في هذا المقال، سنتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، مع التأكيد على أن هذه مجرد ملاحظات عامة لا ترقى إلى مستوى العلم المؤكد، وإنما هي أقرب إلى التسلية وقراءة الشخصية من منظور مختلف.

يُقسم البعض أشكال القدم إلى أربعة أنواع رئيسية، ويربطون كل نوع ببعض السمات الشخصية المحتملة: