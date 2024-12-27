أضرار خطيرة لتناول العسل عند مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تأثير العسل على مستويات السكري: هل هو آمن لمرضى السكري؟

عندما يتعلق الأمر بالداء السكري، فإن إدارة مستويات السكر في الدم تعد أولوية قصوى. كثير من المرضى يتساءلون عن ملاءمة تضمين العسل في نظامهم الغذائي، بغرض الاستفادة من فوائده العديدة. فالعسل هو عنصر طبيعي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ولكن تأثره عند مرضى السكري يستدعي تحليلًا دقيقًا.

محتوى العسل وتأثيره على السكر

العسل يتكون بشكل رئيسي من الكربوهيدرات، وبشكل أكثر تحديدًا من السكريات البسيطة مثل الفركتوز والجلوكوز. هذه السكريات تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز في الدم، مما يمثل خطرًا على الأشخاص الذين يحاولون إدارة مرض السكري.

المخاطر الرئيسية لاستهلاك العسل لمرضى السكري

ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم: كما ذكرنا سابقًا، العسل يحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم.

كما ذكرنا سابقًا، العسل يحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم. زيادة خطر المضاعفات المرتبطة بالسكري: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر إلى تفاقم المضاعفات المرتبطة بالسكري، مثل أمراض القلب، اعتلال الأعصاب، ومشاكل العين.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر إلى تفاقم المضاعفات المرتبطة بالسكري، مثل أمراض القلب، اعتلال الأعصاب، ومشاكل العين. تأثير على إدارة الوزن: العسل مرتفع من حيث السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وهو ما قد يؤثر سلبًا على إدارة مرض السكري.

خيارات بديلة لمرضى السكري

لتجنب المخاطر التي يمكن أن تترتب على استهلاك العسل، يمكن لمرضى السكري النظر في بدائل أخرى لتحلية طعامهم ومشروباتهم. بعض هذه البدائل تشمل:

المحليات الاصطناعية مثل السكرالوز أو الأسبارتام.

محليات طبيعية منخفضة السكر مثل سكر ستيفيا.

المحليات القائمة على الفواكه مثل عصير التفاح غير المحلى.

كيفية التناول الآمن للعسل

إذا كان لا يمكن تفادي تناول العسل، يُنصح بمراقبة الكمية المستهلكة بعناية شديدة. يمكن لمرضى السكري استشارة أخصائيي التغذية لتحديد الحصص المناسبة وضمان نظام غذائي متوازن لا يؤثر سلبًا على مستويات الجلوكوز في الدم.

في النهاية، يبقى العسل عنصرًا غذائيًا غنيًا بالطاقة والعناصر الغذائية، لكنه يتطلب إدارة دقيقة خاصة عند مرضى السكري لضمان تجنب أي مخاطر صحية. من المهم أن يقوم كل مريض بالتشاور مع فريق الرعاية الصحية الخاص به قبل إدخال العسل أو أي عناصر غذائية جديدة إلى النظام الغذائي اليومي.