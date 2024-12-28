علوم وتكنولوجيا

Ulefone تعلن عن هاتف مصفح مجهز بكاميرات تصوير ليلي

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين وجهّز بتقنيات متطورة وكاميرات تصوير ليلي.

حصل هاتف Armor X31 Pro الجديد على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاد الهاتف (173.8/82/13.7) ملم، ووزنه 306غ.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 800 شمعة/م تقريبا/ وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

حصل الجهاز على قدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (64+25+2) ميغابيكسل، وحصلت الكاميرا على عدسة تصوير ليلي وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته Ulefone بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته ببطارية بسعة 6050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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