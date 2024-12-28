شاهد.. إلهام شاهين: سنة 2024 جميلة على المستوى المهنى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تكشف فيه عن حصيلة 2024 بالنسبة لها.

وقالت إلهام شاهين : “سنة 2024 سنه جميله على المستوى المهنى .. فى بدايتها تم عرض مسلسل ألفريدو على منصة watch it .. أعتز جدا بدور سوسو مريضة الألزهايمر و أعتبره من أهم أدوارى .. و إن شاء الله تشاهدونى فى رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس مع المخرج الرائع محمد سامى و باقه من أجمل النجوم .. عموما 2024 سنه مليئه بالتكريمات فى مصر و الأردن و سلطنة عمان و كوردستان العراق و لبنان و نيويورك و لوس أنجلوس .. سنه جميله و إن شاءالله 2025 تكون أجمل على كل الناس”.