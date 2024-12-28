فن ومشاهير

شاهد.. إلهام شاهين: سنة 2024 جميلة على المستوى المهنى

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تكشف فيه عن حصيلة 2024 بالنسبة لها.

وقالت إلهام شاهين : “سنة 2024 سنه جميله على المستوى المهنى .. فى بدايتها تم عرض مسلسل ألفريدو على منصة watch it .. أعتز جدا بدور سوسو مريضة الألزهايمر و أعتبره من أهم أدوارى .. و إن شاء الله تشاهدونى فى رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس مع المخرج الرائع محمد سامى و باقه من أجمل النجوم .. عموما 2024 سنه مليئه بالتكريمات فى مصر و الأردن و سلطنة عمان و كوردستان العراق و لبنان و نيويورك و لوس أنجلوس .. سنه جميله و إن شاءالله 2025 تكون أجمل على كل الناس”.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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