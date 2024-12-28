انت الأن تتابع خبر خد بالك قبل م الوقت يعدي.. تحذير خطير من تناول هذا الطعام على الريق يسبب جلطة خطيرة تؤدي للوفاة فوراً .. تعرف عليه وامنعه فورا قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الخبراء من أن أحد المكونات الشائعة في وجبة الإفطار قد يكون خطرا إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول، ووفقا لصحيفة “إكسبريس”، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يدل على وجود كميات كبيرة جدا من هذه المادة الدهنية في الدم، مما قد يؤدي إلى تراكمها في الشرايين مع مرور الوقت مما يسبب انسدادات في بعض الأحيان، يمكن أن تنفصل هذه التراكمات مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية إذا انتقلت إلى الدماغ أو القلب، لذا من الضروري الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم ضمن الحدود الصحية ويتطلب ذلك اتخاذ الحذر عند اختيار النظام الغذائي، من خلال تناول بعض الأطعمة المعروفة بقدرتها على زيادة مستويات الكوليسترول، تعد الدهون المشبعة من العوامل الرئيسية المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول، ولذلك توصي الجهات الصحية الأفراد بتقليل استهلاكهم لهذه الدهون إلى أقل حد ممكن، خصوصا إذا كانوا يعانون بالفعل من ارتفاع مستويات الكوليسترول، تحتوي العديد من الأطعمة خاصة الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان على الدهون المشبعة.

ما هي الأطعمة الأكثر سوءًا التي تسبب زيادة مستويات الكوليسترول؟