انت الأن تتابع خبر خد بالك قبل م الوقت يعدي.. تحذير خطير من تناول هذا الطعام على الريق يسبب جلطة خطيرة تؤدي للوفاة فوراً .. تعرف عليه وامنعه فورا قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حذر الخبراء من أن أحد المكونات الشائعة في وجبة الإفطار قد يكون خطرا إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول، ووفقا لصحيفة “إكسبريس”، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يدل على وجود كميات كبيرة جدا من هذه المادة الدهنية في الدم، مما قد يؤدي إلى تراكمها في الشرايين مع مرور الوقت مما يسبب انسدادات في بعض الأحيان، يمكن أن تنفصل هذه التراكمات مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية إذا انتقلت إلى الدماغ أو القلب، لذا من الضروري الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم ضمن الحدود الصحية ويتطلب ذلك اتخاذ الحذر عند اختيار النظام الغذائي، من خلال تناول بعض الأطعمة المعروفة بقدرتها على زيادة مستويات الكوليسترول، تعد الدهون المشبعة من العوامل الرئيسية المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول، ولذلك توصي الجهات الصحية الأفراد بتقليل استهلاكهم لهذه الدهون إلى أقل حد ممكن، خصوصا إذا كانوا يعانون بالفعل من ارتفاع مستويات الكوليسترول، تحتوي العديد من الأطعمة خاصة الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان على الدهون المشبعة.
ما هي الأطعمة الأكثر سوءًا التي تسبب زيادة مستويات الكوليسترول؟
- تعرف اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والمعجنات بأنها تزيد من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وهو النوع الذي يتراكم على جدران الشرايين، وأشار الخبراء إلى أن المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة تعتبر مصدر قلق، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وزيادة الوزن، كما حذر الخبراء من تناول السجق الذي يعتبر من اللحوم المصنعة وهو أحد الأطعمة الشائعة في وجبة الإفطار.
- في مقال بعنوان “أطعمة يجب تجنبها في حالة ارتفاع الكوليسترول”، ينصح المتخصصون في الصحة من جامعة هارفارد بضرورة عدم تناول اللحوم المصنعة، حيث إنها تحتوي على كميات مرتفعة من الكوليسترول والدهون المشبعة، كما أوصوا بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى، لافتين إلى أن لحوم البقر ولحم الضأن تحتوي غالبا على نسب عالية من الدهون المشبعة، بالإضافة إلى أن قطع اللحم مثل الهامبرغر واللحم المشوي تعتبر من الأغذية الأعلى في محتوى الدهون، وأكدوا أنه لا ينبغي الامتناع عن تناول اللحوم تماما بل يمكن تناولها في المناسبات مع ضرورة تحديد حجم الحصة الموصى بها وهو ثلاث أونصات، ويفضل اختيار القطع ذات الدهون الأقل، كما يستحسن استبدال اللحوم ببروتينات أقل في الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الدجاج بدون جلد أو صدور الديك الرومي، بالإضافة إلى الأسماك والفاصوليا.
- ومن الأطعمة الأخرى التي ينصح الخبراء بتفاديها هي الأطعمة المقلية مثل أجنحة الدجاج بالإضافة إلى المخبوزات مثل البسكويت والكعك والمعجنات، عندما يتحدث الأمر عن النظام الغذائي تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية باتباع الخطوات التالية للحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة.
- حاول زيادة استهلاكك من الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالمكاريل والسلمون والأرز البني والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.
- حاول أن تقلل من تناول الأطعمة التالية: فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية والزبدة والسمن والكريمة والجبن الصلب مثل جبن الشيدر، بالإضافة إلى الكعك والبسكويت.