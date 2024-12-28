وزير الرى يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - الدكتور سويلم : إستمرار التنسيق مع جهات الدولة لتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بمكانة الهيئة المتميزة

- الاسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة

- أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى بالهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وقطاعات الدولة الحكومية والخاصة

- الحرص على استفادة الهيئة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى ، ودعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية

عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها .

وتم خلال الإجتماع إستعراض عدد من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يخص أعمال الرفع المساحى وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية المنفعة العامة .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة ، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ، موجها بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها ، علي أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة ، والخطوات والاسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة ، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين ، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية ، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان إستدامة المنظومة الإليكترونية الجديدة .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى ، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة .