Black Shark تعلن عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أعلنت Black Shark التابعة لشركة Xiaomi عن ساعتها الجديدة التي ستنافس بمواصفاتها أفضل الساعات الذكية المطروحة حاليا.

وأكثر ما يميز ساعة Watch X Pro الجديدة هو أنها حصلت على كاميرا صغيرة ثبتت على محور متحرك موضوع على جانب هيكلها من الجهة اليمنى، ويمكن تدويره بزاوية 360 درجة، ويمكن استعمال هذه الكاميرا لالتقاط الصور والفيديوهات وإجراء مكالمات الفيديو.

وحصلت الساعة على تصميم شبيه بتصاميم الساعات الرياضية، وعلى هيكل مقاوم للماء والغبار ومضاد للصدمات، وزودت بشاشة AMOLED، مقاس 1.75 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 700 شمعة/م تقريبا.

ودعمتها Black Shark بتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم، ونظام تشغيل معدل عن أنظمة أندرويد، وتقنيات لتحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات تمكنها من الاتصال مع شبكات Wi-Fi وشبكات 4G LTE الخلوية، وزودتها ببطارية بسعة 900 أمبير تكفيها 75 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، وستطرحها بالأسواق العالمية بسعر 123 دولارا تقريبا.