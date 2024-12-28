علوم وتكنولوجيا

هاتف مميز من Xiaomi يكتسح الأسواق قريبا

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي يعمل مع شبكات 5G وسيطرح بسعر منافس.

حصل هاتف Redmi 14C 5G على هيكل أبعاده (171.9/77.8/8.2) ملم، وجهّز بشاشة IPS LCD، مقاس 6.88 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل.

دعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرح بأسعار منافسة تبدأ من 130 يورو تقريبا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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