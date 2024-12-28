هاتف مميز من Xiaomi يكتسح الأسواق قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي يعمل مع شبكات 5G وسيطرح بسعر منافس.

حصل هاتف Redmi 14C 5G على هيكل أبعاده (171.9/77.8/8.2) ملم، وجهّز بشاشة IPS LCD، مقاس 6.88 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل.

دعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرح بأسعار منافسة تبدأ من 130 يورو تقريبا.