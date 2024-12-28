القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: "غارة إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.