أخبار اليمن : استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء

استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاءأعلن نائب وزير النقل والأشغال رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، استئناف العمل في مطار صنعاء الدولي وتسيير الرحلات الجوية المدنية إلى الأردن، والرحلات الأممية والخاصة بالمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل العدوان الإسرائيلي.

وأوضح السياني في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمطار صنعاء بحضور وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد عارف الأشرم، ووكيل قطاع المطارات بالهيئة يحيى الكحلاني أنه تم صباح اليوم تسير رحلة جوية مدنية للخطوط الجوية اليمنية في موعدها المحدد حسب جدولتها متجهة إلى مطار الملكة علياء الأردني وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعمول بها في المطارات الدولية.

وأفاد بأن طيران العدوان الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي يوم أمس أثناء هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من الأردن وبالتزامن مع تجهيز إقلاع رحلة لطائرة أممية من مطار صنعاء كانت تقل مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس.

وأكد نائب وزير النقل والأشغال أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم على مطار صنعاء كان بشكل مباشر ومتعدد لإثارة حالة الهلع لدى المواطنين عامة والمتواجدين في المطار والواصلين إليه بشكل خاص.. مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف برج المراقبة وصالة المغادرة بشكل مباشر بالإضافة الى التجهيزات الملاحية في المطار.

وبين أنه تم التعامل مع الحدث وفق خطة طوارئ تم إعدادها مسبقاً حيث تم إخلاء المواطنين والركاب وترتيب أمتعة المسافرين الواصلين وكذا أمتعة مسافري الأمم المتحدة وذلك خلال اثنتي عشرة ساعة بما في ذلك تجهيز المطار فنيا ومهنيا.

وذكر السياني أن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين إلى حد الآن وإصابة أكثر من 20 من العاملين في المطار والمواطنين والمسافرين.

واعتبر العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء انتهاكا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها مواثيق المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" التي تجرم استهداف الأعيان المدنية والإنسانية التي تقدم خدمات إنسانية للناس.

وقال "إن قصف العدوان الإسرائيلي لمطار صنعاء هدفه تعطيل حركة الملاحة الجوية بالمطار الذي يقدم خدماته لأكثر من 70 بالمائة من الشعب اليمني".

وجدد نائب وزير النقل والأشغال التأكيد على جهوزية مطار صنعاء الدولي فنيا لتسيير الرحلات المدنية بكل سلاسة ومهنية عالية.

بدوره أشار مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف إلى أنه تم تنفيذ خطة طوارئ وإجلاء للركاب في وقت قياسي والذي ساهم في الحد من عدد الضحايا مقارنة بحجم الاستهداف المباشر للمطار في وقت كانت الصالات تكتظ بالمسافرين.

ولفت إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة الطيران المدني تم إعادة الجاهزية الفنية للمطار لاستقبال الرحلات المدنية.

وذكر أن الاستهداف المباشر للمطار أدى إلى خسائر مادية جراء قصف برج المراقبة وصالات المطار وبعض الأجهزة الملاحية، إلى جانب خسائر في الأرواح غالبيتهم من المسافرين والمودعين.

وأشار مدير مطار صنعاء إلى أن تسيير الرحلات المدنية في موعدها المحدد واستئناف العمل بالمطار صباح اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.. مؤكدا استمرار العمل على تسيير الرحلات المدنية إلى الأردن والرحلات الأممية وفقا لجدول الرحلات اليومي.