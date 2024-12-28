أرسنال يرتقي لوصافة البريميرليغ

أرسنال يرتقي لوصافة البريميرليغتقدم فريق أرسنال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه إيبسويتش تاون بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من "البريميرليغ".

ويدين أرسنال بالفضل في فوزه إلى لاعبه الألماني كاي هافيرتز صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (23)، ليرفع رصيده، بفوزه العاشر مقابل ستة تعادلات وخسارتين، إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر.

في المقابل، مني إيبسويتش تاون بهزيمته العاشرة مقابل انتصارين فقط وستة تعادلات، ليحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تعادل برينتفورد وبرايتون سلبا.