نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتحدث عن منافسة الهلال ومستقبله مع النصر وإمكانية دخوله مجال التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، فريق الهلال بالقوي وذلك خلال استلامه جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط والمقدمة من "غلوب سوكر" في دبي، يوم الجمعة.

وقال الأسطورة البرتغالية عن المنافسة في الدوري السعودي: أتطلع إلى الفوز بالألقاب مع النصر، كنت بطلا في السابق، ومن الصعب الفوز بالألقاب في السعودية لأن الهلال فريق قوي وكذلك الاتحاد هذا الموسم.

وشدد البالغ من العمر "39 عاما" على أن الدوري السعودي أقوى من الفرنسي، وزاد: لا أقول ذلك لأنني ألعب في السعودية، يجب أن تلعب في الدوري السعودي لتدرك ذلك، في فرنسا فقط باريس سان جيرمان قوي فنيا.

وعن مستقبله مع نادي النصر، كشف: أنا سعيد في فريقي الحالي، وسنرى ما يحمله المستقبل لي في مسيرتي، أشعر بأنني في وضع فني جيد.

ولفت الهداف التاريخي للمنتخبات إلى أنه لن يتحول إلى التدريب في المستقبل، ولن يتولى رئاسة أي ناد، لكن ربما يصبح مالكا لأحد الأندية.