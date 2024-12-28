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أحمد جودة - القاهرة -



أكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق لم تظهر بصماته مع الفريق حتى الآن ويحتاج إلى عدد من المباريات.

نجم الزمالك السابق: مدرسة جروس تختلف عن جوميز..والسويسري يحتاج إلى وقت

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جروس يحتاج إلى عدد من المباريات حتي يتعرف على إمكانيات جميع اللاعبين ونقاط القوة والضعف والمدرب السويسري يختلف تماما عن البرتغالي جوزيه جوميز".

وأضاف: "يجب أن يلعبوا لاعبي الزمالك بدوافع من أجل الفوز في كل مباراة وحصد الثلاث نقاط وهذا الأمر كان غائب في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بعيدا عن الأخطاء التحكيمية الكارثية".

