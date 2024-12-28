الرياضة

نجم الزمالك السابق: مدرسة جروس تختلف عن جوميز..والسويسري يحتاج إلى وقت

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق لم تظهر بصماته مع الفريق حتى الآن ويحتاج إلى عدد من المباريات.

نجم الزمالك السابق: مدرسة جروس تختلف عن جوميز..والسويسري يحتاج إلى وقت

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جروس يحتاج إلى عدد من المباريات حتي يتعرف على إمكانيات جميع اللاعبين ونقاط القوة والضعف والمدرب السويسري يختلف تماما عن البرتغالي جوزيه جوميز".

وأضاف: "يجب أن يلعبوا لاعبي الزمالك بدوافع من أجل الفوز في كل مباراة وحصد الثلاث نقاط وهذا الأمر كان غائب في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بعيدا عن الأخطاء التحكيمية الكارثية".
 

مريم الجابري

مريم الجابري

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