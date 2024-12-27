أخبار اليمن : عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء

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عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء

شن العدوان الأمريكي البريطاني، مساء اليوم، غارة على العاصمة صنعاء. عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاءشن العدوان الأمريكي البريطاني، مساء اليوم، غارة على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر – الفرقة سابقاً- في مديرية معين. وكان العدو الإسرائيلي شن أمس الخميس، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز المركزية في صنعاء، كما شن غارات عدوانية على ميناء الحديدة ومحطة رأس كتيب الكهربائية وميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة.

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