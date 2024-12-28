اليوم السبت .. آخر ليالي عرض ”sale” على مسرح السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الإجتماعي، وضمن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التى أطلقها معالي رئيس الوزراء في نوفمبر ٢٠٢٤ تحت شعار " أنت أقوي من المخدرات "

يستضيف البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي"sale" لمدة ثلاثة أيام، أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 26، 27، 28 ديسمبر على مسرح السلام برئاسة الفنان محسن منصور وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً

والعرض ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك ضمن مبادرة توعية مبتكرة لتسليط الضوء علي مخاطر التعاطي والإدمان وأثرهما على الفرد والأسرة والمجتمع.

قال مخرج العرض عمرو حسن، إن العرض المسرحى يتناول قضية الإدمان والتعاطي من منظور إجتماعي ونفسي ويركز على الأسباب التي قد تدفع الشباب للإدمان وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة المروجة لثقافة تعاطي المخدرات، وفي سابقة فنية جديدة يتم فيها إستثمار طاقات المتعافين خريجي مبادرة العلاج، بالعمل في تنفيذ ديكورات العرض المسرحي، وذلك لمحاولة إعادة دمجهم في المجتمع، وإعادة إكتسابهم الثقة في النفس.

يذكر أن المسرحية مأخوذة عن رواية "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان، وبطولة الفنانين "سامح حسين، عبدالمنعم رياض، إيمان غنيم، سهيلة الأنور، محمد مصطفى، محمد مبروك، مع باقة من نجوم المسرح، أشعار محسن عموشة، ألحان وتوزيع محمد ذكي، مخرج منفذ أشرف عمرو، محمد شوقي، وإخراج عمرو حسن.