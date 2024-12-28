رئيسة المجلس القومى تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مقررات ومناوبات فروعه بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - المستشارة أمل عمار تشيد بجهودهن خلال الفترة الماضية وأنشطة مبادرة " بداية" وتطالبهم بمواصلة العمل ووضع ملف التمكين الاقتصادى على رأس أولوياتهن

المقررات استعرضن الخطط المستقبلية لفروع المجلس خلال العام الجديد ٢٠٢٥

عقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماعاً تنسيقياً مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، بمشاركة الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور قيادات الامانة العامة بالمجلس، بهدف الاستماع الى شرح وافى من المقررات عن جهود وأنشطة الفروع وأهم التحديات التى يواجهونها ، ومناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك على مدار يومين.

وفي بداية الاجتماع وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة من أنشطة وفعاليات، وبالأخص الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأكدت أنهن يمثلن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع.

كما أكدت رئيسة المجلس، حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العديد من الأنشطة والبرامج والحملات التوعوية،ومنها المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي " تحويشة" ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كذلك برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وجلسات الدوار والارشاد الأسري.

وطالبت المستشارة أمل عمار مقررات ومناوبات فروع المجلس بالمحافظات بمواصلة العمل والجهد، ووضع ملف التمكين الاقتصادى للمرأة على رأس أولوياتهن بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

تضمن الاجتماع عروضاً لمقررات فروع المجلس بالمحافظات لخطط الفروع المستقبلية خلال العام الجديد 2025، وأهم مقترحاتهن فى سبيل خدمة قضايا المرأة وتمكينها بالقرى والنجوع.