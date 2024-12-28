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الكويت تدين الجريمة البشعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان شمال...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إجلاء المرضى والكوادر الطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت أن تلك الجريمة تأتي ضمن سلسة الجرائم الممنهجة من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت الوزارة مطالبة الكويت للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته لوقف تلك الانتهاكات فورا، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المنشآت المدنية والطواقم الطبية والإنسانية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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