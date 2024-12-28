أخبار اليمن : طقس شديد البرودة.. وتحذير مهم للمزارعين

طقس شديد البرودة.. وتحذير مهم للمزارعينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء وعمران.

في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، صعدة مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى أن هناك مؤشرات لارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين القادمين في المناطق الآنفة الذكر.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 1، عمران: 3، البيضاء: 3.1، صنعاء: 4.4درجات مئوية.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، داعياً المزارعين إلى حماية مزروعاتهم من آثار الأجواء شديدة البرودة.