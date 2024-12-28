فى إطار احتفالات الثقافة بالعام الجديد 2025 .. مزيج غنائى لأوبرا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - فى إطار احتفالات الثقافة المصرية، بالعام الجديد 2025 ، تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 29 ديسمبر، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية المتنوعة منها "مغرم صبابة، بهية، يمكن ع باله، معندكش فكرة، من غير ليه، عمار يا إسكندرية، زى الهوا، أنا بعشقك، فى قلبى غرام، إبعتلى جواب، سألونى الناس، غاب القمر، على رمش عيونها، فاتت جنبنا" يأديهم "ياسر سعيد، أحمد رجب، السيد وهب الله، أيمن مصطفى، محمد الخولى، الاء أيوب، ولاء طلبة، هويدا صلاح".

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، قدمت العديد من العروض الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.