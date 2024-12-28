التضامن الاجتماعي تدشن المرحلة الثانية لمبادرة ” أنا موهوب” من الاسمرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية لمبادرة " أنا موهوب" من الاسمرات بالتنسيق والشراكة مع وزارة الثقافة واليونيسف وجمعية خبر وبركة لاكتشاف الموهوبين من الأطفال بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الأستاذة مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن الفعالية التى نظمت بمركز مكافحة عمالة الأطفال بمجمع الخدمات المتكاملة بالاسمرات استهدفت اكتشاف وتنمية مواهب عدد 200 طفل من أطفال أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال من أحياء الأسمرات، الأباجية، وحلوان باستهداف تنمية مشاركة الطفل للاشتراك بمسابقة الدولة "المبدع الصغير"، والتي تنظم تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي أن الفعالية التى نظمت بالاسمرات شهدت اقبالا واسعا من الأطفال، حيث تضمنت جلسة تعريفية تفاعلية عن أهمية استغلال الوقت والأفكار المختلفة لاستثمار الوقت لتطوير المهارات، واستعرض الأطفال المهارات المختلفة فى القاء الشعر والفنون .

وأضافت عمر أنه تم إجراء اختبار "المصفوفات المتتابعة الملونة" لاختبار "مقياس روجرز للذكاءات المتعددة" بمساعدة فريق العمل، لتعزيز قدرة الأطفال على التفكير النقدي والإبداعي، وفي إطار دعم الثقافة العامة، تم تقديم فقرة ترفيهية من عروض الأراجوز وأسئلة ثقافية للأطفال.

وعلى هامش الفعالية، تم إدارة ورشة عمل مفتوحة مع أولياء الأمور، أكدت على دور الأسرة في تشجيع الطفل على إظهار مواهبه والمبادرات الحكومية العديدة القائمة التى تحفز الاستثمار فى البشر ، واليات التواصل الإيجابي مع الطفل وفتح قنوات حوار مستدام للتوعية واكتشاف الموهبة .

وفى محافظة الغربية انطلقت فعاليات امرحلة الثانية للمبادرة بالتنسيق مع جمعية السيدات المسلمات في كفر الزيات، محافظة الغربية، بمشاركة ٧١ طفلاً و١٥ ولي أمر باستهداف اكتشاف المواهب الاطفال مبكرا فى مجالات الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ورفع وعى أولياء الأمور بأهمية اكتشاف مواهب أطفالهم وطرق تنميتها.

والجدير بالذكر أن مبادرة "أنا موهوب" تستهدف اكتشاف وتنمية مواهب عدد ١٠٠٠ طفل من أطفال أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال بمحافظات شمال سيناء ومرسي مطروح والإسكندرية والقاهرة والمنيا والغربية للاشتراك بمسابقة الدولة "المبدع الصغير"، والتي تنظم تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية .

و تستهدف أيضا تفعيل دور أندية الطفل، والتي يبلغ عددها ٣٤٠ ناديا، بالإضافة إلى مراكز مكافحة عمل الأطفال، والتى يبلغ عددها ١٤ مركزا بإجمالي عدد مستفيدين ١٢ ألف و٧٧ طفلا مستفيدا من الخدمات التي تقدمها تلك الأندية والمراكز، كما تهدف المبادرة إلى تشبيك العمل بين تلك المراكز والأندية وبين الإدارات الاجتماعية والأسرة كل فيما يخصه لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتلبية الاحتياجات المطلوبة للنهوض بمستوى نادى الطفل وتوفير البيئة الملائمة لاكتشاف المواهب وتنميتها.