منتخب الإمارات يودع بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - ودع المنتخب الإماراتي بطولة كأس الخليج العربي من الدور الأول، بعد تعادله مع نظيره العماني، بهدف لمثله، مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

تقدم الأبيض الإماراتي أولاً عبر يحيى الغساني (د20)، ثم تمكن عبد الرحمن المشيفري (د79) من تسجيل هدف التعادل للمنتخب العماني.

ولحساب ذات المجموعة، انتهت مباراة المنتخب الكويتي ونظيره القطري بالتعادل بهدف لمثله.

سجل هدف الكويت محمد دحام (د74)، ثم عادل محمد مونتاري النتيجة لقطر (د90+11).

وبهذا يصبح ترتيب المجموعة النهائي:

1- الكويت ( 5 نقاط).

2- عمان ( 5 نقاط ).

3- الإمارات ( نقطتين ).

4- قطر ( نقطتين ).

وبذلك يتأهل المنتخبان الكويتي والعماني إلى الدور نصف النهائي.