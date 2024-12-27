العالم اليوم - إثارة في "خليجي 26".. الكويت وعُمان إلى نصف النهائي

انتم الان تتابعون خبر إثارة في "خليجي 26".. الكويت وعُمان إلى نصف النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - شهدت ليلة الجمعة إثارة كبيرة في ختام منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.

ونجح منتخبا الكويت المستضيف وسلطنة عمان، في التأهل لنصف النهائي، بعد يوم مثير في "خليجي 26".

وتعادل الكويت صاحب الأرض والجمهور مع المنتخب القطري، بنتيجة 1-1.

الكويت تقدم بفضل ركلة حرة من المتألق محمد دحام في الدقيقة 74، قبل أن يعادل "العنابي" في الدقيقة 101 عن طريق المعز علي.

ومثله تأهل "الأحمر" العماني بعد التعادل 1-1 مع الإمارات، وإضاعة مهاجم الإمارات فابيو ليما لركلة جزاء في الدقيقة 95، كانت كفيلة بتأهل "الأبيض".

ومن المجموعة الثانية، تأهل الأحمر البحريني، بينما سيتنافس على البطاقة الثانية منتخبا السعودية والعراق مساء السبت.