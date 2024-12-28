العالم اليوم - الغابون تسحب ترشيحها في سباق "اليونسكو" دعما لمرشح مصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - أعلن رئيس الغابون أوليغي إنيغما يوم الجمعة عن قراره بسحب مرشح بلاده في سباق "اليونسكو" دعما للمرشح المصري.

وجاء ذلك خلال استقبال إنيغما، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أثناء زيارته الرسمية إلى الغابون يوم الجمعة في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.

ووفق بيان للخارجية المصرية فإن إنيغما أكد "دعم مرشح مصر في سباق (اليونسكو) خالد العناني، باعتباره المرشح الإفريقي، وقامت الحكومة الغابونية بإصدار بيان رسمي ناشدت فيه دعم الترشيح المصري".

وأضاف البيان أن عبد العاطي أكد لإنيغما "حرص مصر على تطوير التعاون مع الغابون في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بعد زيارة الرئيس الغابوني الأخيرة إلى القاهرة في نوفمبر 2024، ولإعطائها دفعة قوية لتنفيذ مخرجات الزيارة".

وأكد وزير الخارجية المصري وفق البيان على "دعم مصر لمسار المرحلة الانتقالية في الغابون، والجدول الزمني الخاص باستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، مقدما التهنئة على نجاح الاستفتاء على الدستور الغابوني".

وتابع البيان: "تطرق الوزير عبد العاطي إلى أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيرا إلى الفرص الواعدة للشركات المصرية للمساهمة بمشروعات التنمية في الغابون".

وبدوره أشاد رئيس الغابون وفق البيان "بالدور القيادي الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. وأعرب عن تطلع الغابون إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات".