انت الأن تتابع خبر ما قصة مسدس أحمد الشرع خلال لقائه الوفد العراقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل نشطاء مع إحدى لقطات اللقاء الذي جمع القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، مع رئيس المخابرات العراقية حميد الشاطري أمس الخميس، ويظهر بالصورة حسب محللين أن الشرع كان يحمل مسدسا.



وعلى نطاق واسع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا وحتى مقاطع فيديو ركزوا فيها على ما قالوا إنه مسدس يحمله الشرع خلال لقائه الشاطري أمس الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، وقام كل ناشط بتحليل الصورة واللقطة المقصودة حسب رأيه الشخصي.



وعلق حساب: "أحمد الشرع يحمل مسدسة أثناء استقباله للوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، لماذا لم يحمل المسدس مع بقية الوفود ؟ لماذا حمله مع الوفد العراقي بالتحديد؟.



فيما كتب ناشط: "أحمد الشرع لا يثق. مسدسه حاضرا مع الوفد العراقي حصرا، أما بقية الوفود يثق بهم قابلهم بدون مسدس وبدون سترة تحمي ضد الرصاص".



وقال آخر: "أحمد الشرع يحمل مسدده أثناء استقباله.. للوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات".



وعلق حساب قائلا: "اتوقع أن حمل الشرع للمسدس في لقاء اليوم جاء ردا على دخول المرافق للوفد العراقي مع حقيبة الحماية (الدرع الواقي) وهذه اول مرة نشاهد دخول مرافقة بهذا الشكل مع الوفود التي التقاها أحمد الشرع.. رد الشرع كان أجمل رد .. وبدلا من منع المرافق من الدخول، دخل الشرع بمسدسه".



وكتب ناشط: "لو دققنا النظر جيدآ يظهر أن أحمد الشرع يحمل مسدسا تحت السترة".



وأمس الخميس، زار وفد عراقي برئاسة حميد الشطري رئيس جهاز الاستخبارات العراقي دمشق والتقى القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع.



ووفق المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، جرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".