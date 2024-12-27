أخبار اليمن : الكويت تطرد قطر من "خليجي 26"

الكويت تطرد قطر من "خليجي 26"تأهل منتخبا الكويت وعُمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" المقامة بالكويت حتى 3 يناير المقبل، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات البطولة، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، التي أقيمت يوم الجمعة.

وعلى ملعب جابر الأحمد الدولي، تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره القطري 1-1.

تقدم المنتخب الكويتي بهدف سجله محمد دحام في الدقيقة 74، وتعادل المنتخب القطري بهدف سجله محمد مونتاري في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، كما رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين.

وعلى ملعب جابر المبارك، تعادل المنتخب العماني مع نظيره الإماراتي 1-1.

وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله يحيى الغساني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب العماني هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 79، فيما أهدر فابيو ليما ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب فيما رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى نقطتين.

واعتلى المنتخب العماني صدارة الترتيب متفوقا على المنتخب الكويتي بفارق اللعب النظيف، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات منافسات البطولة.