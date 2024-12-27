اليوم.. مباراتان فـي دور الـذهاب بالدور النهائي لدوري الشباب لكرة اليد

تقام اليوم « الخميس « مباراتان في دور « الذهاب « بالدور النهائي لدوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025 م حيث يلتقي في المباراة الاولى نزوى مع العروبة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بنزوى ويلعب في المباراة الثانية السيب مع مسقط في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر أما مباراة الاياب تقام يوم السبت القادم يتقابل فيها مسقط مع السيب في الساعة الثالثة والنصف عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان وتستضيف الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصور لقاء العروبة ونزوى في الساعة الرابعة عصرا والفائز من المباراتين يتأهل الى المباراة النهائية التي ستقام في الاول من شهر يناير المقبل بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الساعة السادسة مساء تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الرابعة . وتنص لائحة المسابقات بدوري الشباب لكرة اليد في حالة تبادل الفوز بين الفريقين (كل فريق يحصل على نقطتين) و لا ينظر الى فارق الاهداف يتم اللجوء مباشرة الى رميات « 7 « أمتار كل فريق « 5 « رميات وفق القانون الدولي، وإذا استمر التعادل يلعب رمية برمية لحين يفوز احد الفريقين .

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