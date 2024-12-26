انت الأن تتابع خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي National Geographic الجديد 2025 عبر نايل وعرب سات hd والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستمر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي في جذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم العربي، وتميزت بتقديم محتوى استكشافي وتعليمي يناقش مجموعة متنوعة من المواضيع من الطبيعة والحيوانات إلى العلوم والمغامرات، بفضل برامجها المتنوعة التي تدمج بين الترفيه والمعرفة، استطاعت القناة أن تكتسب سمعة قوية بين محبي الاستكشاف والمغامرات، مع تحديث ترددات القناة لعام 2025، أصبح بإمكان المتابعين في المنطقة العربية الحصول على أفضل تجربة مشاهدة للمحتوى المثير والشيق الذي تقدمه القناة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي
- يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2025 من أبرز الترددات التي يبحث عنها عشاق الاستكشاف والمغامرة في الوطن العربي، وتقدم القناة بثا عالي الجودة من خلال برامج توثق الحياة البرية وتستعرض بيئات الحيوانات في ظروفها الطبيعية، إلى جانب استكشافات مذهلة حول المجهول في كافة أنحاء العالم، القناة ليست مجرد نافذة للترفيه، بل هي منصة تعليمية تقدم معلومات حيوية تساهم في توسيع مدارك المشاهدين، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأحدث الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة:
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات
- التردد: 11411
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 30000
- معامل الاستقطاب: عمودي
- جودة القناة: HD
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات
- التردد: 11804
- القمر الصناعي: العرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ياه سات
- القمر الصناعي: ياه سات.
- التردد: 11938.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: hd
برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك
- ألعاب العقل
- السيطرة على الحشد
- العبقري
- عوالم محتملة
- ملحمة في الفضاء والزمن
- تحقيقات الكوارث الجوية
- حرب الحدود
- داخل مكة المكرمة
- رحلة إلى حافة الكون
- سمكة التونة العنيدة
- علم البسطاء
- علم مجرد
- عين النمر
- قبل الطوفان
- قتل ريغان
- قصة الله مع مورغان فريمان
- قصتنا مع مورغان فريمان
- لا تخبروا والدتي
- لحظات ما قبل الكارثة
- لم أكن أعلم
- مدينة الاحتيال
- مسجون في الغربة
- هروب ماكر