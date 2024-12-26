تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي National Geographic الجديد 2025 عبر نايل وعرب سات hd

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رياض - احمد صلاح - يستمر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي في جذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم العربي، وتميزت بتقديم محتوى استكشافي وتعليمي يناقش مجموعة متنوعة من المواضيع من الطبيعة والحيوانات إلى العلوم والمغامرات، بفضل برامجها المتنوعة التي تدمج بين الترفيه والمعرفة، استطاعت القناة أن تكتسب سمعة قوية بين محبي الاستكشاف والمغامرات، مع تحديث ترددات القناة لعام 2025، أصبح بإمكان المتابعين في المنطقة العربية الحصول على أفضل تجربة مشاهدة للمحتوى المثير والشيق الذي تقدمه القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2025 من أبرز الترددات التي يبحث عنها عشاق الاستكشاف والمغامرة في الوطن العربي، وتقدم القناة بثا عالي الجودة من خلال برامج توثق الحياة البرية وتستعرض بيئات الحيوانات في ظروفها الطبيعية، إلى جانب استكشافات مذهلة حول المجهول في كافة أنحاء العالم، القناة ليست مجرد نافذة للترفيه، بل هي منصة تعليمية تقدم معلومات حيوية تساهم في توسيع مدارك المشاهدين، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأحدث الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

التردد: 11804

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: 11938.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: hd

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك