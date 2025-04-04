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الواقعة منذ أكثر من 30 عاماً.. الداخلية تنفي ضبط تاجر مخدرات متلبساً بمنطقة بولاق أبوالعلا

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الواقعة منذ أكثر من 30 عاماً.. الداخلية تنفي ضبط تاجر مخدرات متلبساً بمنطقة بولاق أبوالعلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 05:30 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إدعاء صحفى سابق بالقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد متجرى المواد المخدرة متلبساً بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة بالجهة المواجهة لجريدة الأخبار، وإفراج النيابة العامة عنه رغم إعترافه، لثبوت قيامه ببيع نبات "الملوخية" بدلاً من المواد المخدرة.

 

حيث أنه بالفحص لم يستدل على وجود ثمة وقائع بذات المضمون خلال الفترة الحالية، وبسؤال المذكور أشار إلى أن الواقعة منذ أكثر من 30 عاماً، وقام بسردها دون الإشارة لتاريخها لتحقيق معدلات مشاهدة مرتفعة على الصفحة، وتبين إحتواء ذات الصفحة على العديد من مقاطع الفيديو المجهلة والغير محددة التواريخ، بما يثير اللغط والبلبلة بأوساط الرأى العام.

 

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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