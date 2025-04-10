عاجل- القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات «كارل فينسون» للشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات "كارل فينسون" أصبحت رسميًا ضمن منطقة العمليات التي تشمل الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى والجنوبية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وصول حاملة الطائرات «كارل فينسون» للشرق الأوسط

القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات «كارل فينسون» للشرق الأوسط

ذكرت شبكة CNN أن "كارل فينسون" ستنتقل إلى الشرق الأوسط عقب استكمال مشاركتها في مناورات بحرية في منطقتي المحيط الهندي والهادئ، في خطوة تعكس استمرار التحركات العسكرية الأمريكية لتعزيز حضورها في المناطق الساخنة.

البنتاجون يعلن تعزيزات جوية إضافية ضمن الانتشار الأمريكي

صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، بأن وزير الدفاع أصدر أوامر بنشر أسراب جوية إضافية ووسائط دعم جوي جديدة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الجوية ضمن نطاق القيادة المركزية الأمريكية.

ولم يتم بعد الإعلان عن طبيعة هذه التعزيزات أو تفاصيلها.

مجموعة "نيميتز" تواصل تمركزها في المحيط الهادئ لتأمين التفوق الأمريكي

وفي المقابل، أشار بارنيل إلى أن مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" تواصل تمركزها في غرب المحيط الهادئ، في مهمة تهدف إلى تأكيد التفوق القتالي الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تمثل محورًا استراتيجيًا متزايد الأهمية.

التزام أمريكي بالأمن الإقليمي واستعداد لمواجهة التصعيد

وأكد بارنيل أن الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة لا يزالون ملتزمين بالحفاظ على الأمن والاستقرار في نطاق القيادة المركزية، مع استعدادهم الكامل للرد على أي تهديدات من أطراف حكومية أو غير حكومية تسعى إلى تأجيج الصراع أو توسيعه.

رسالة حازمة إلى إيران ووكلائها: الرد سيكون حاسمًا

وشدد بارنيل على أن وزير الدفاع يواصل إرسال رسائل واضحة مفادها أن أي تهديد تمثله إيران أو الجماعات التابعة لها ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة، سيُقابل برد حاسم يضمن حماية الأفراد الأمريكيين والدفاع عن مصالحهم.