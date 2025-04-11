عاجل-ارتفاع أسعار البنزين في مصر بداية من الجمعة...زيادات جديدة في أسعار الوقود

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع أسعار البنزين في مصر بداية من الجمعة 11 ابريل 2025.. زيادات جديدة في أسعار الوقود.

موجة زيادات جديدة في أسعار الوقود تعرف على التفاصيل الكاملة

شهدت مصر اليوم، الخميس 10 أبريل 2025، ارتفاعًا جديدًا في أسعار البنزين والسولار، ضمن خطة الدولة لإعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل تدريجي.

وقد أثارت هذه الزيادات حالة من القلق بين المواطنين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار – أبريل 2025

بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهًا/لتر (زيادة 2 جنيه)

بنزين 92: بلغ 17.25 جنيهًا/لتر (زيادة 2.25 جنيه)

بنزين 95: وصل إلى 19.25 جنيهًا/لتر (زيادة 2.25 جنيه)

السولار: ارتفع إلى 15.25 جنيهًا/لتر (زيادة 1.50 جنيه)

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خطة الزيادات خلال 2025 على ثلاث مراحل

المرحلة الأولى - أبريل 2025 تم تطبيق الأسعار الحالية كما ذُكر أعلاه.

المرحلة الثانية - يوليو 2025 (متوقعة) بنزين 80: 17.75 جنيهًا.

بنزين 92: 19.75 جنيهًا بنزين 95: 21.50 جنيهًا.

السولار: 16.75 جنيهًا.

زيادة أسعار البنزين المرحلة الثالثة - أكتوبر 2025 (متوقعة)

بنزين 80: 20 جنيهًا.

بنزين 92: 22 جنيهًا.

بنزين 95: 24 جنيهًا.

السولار: 18 جنيهًا.

اسعار البنزين والسولار

أسعار الكيروسين والمازوت وغاز السيارات