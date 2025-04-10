ارتفاع عدد ضحايا تحطم مروحية بنهر هادسون بمدينة نيويورك إلى 6 أشخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 11:26 مساءً - لقى 6 أشخاص مصرعهم فى تحطم مروحية بنهر هادسون في مدينة نيويورك، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت السلطات الأمريكية إن مروحية تحطمت فى نهر هدسون قبالة مانهاتن فى مدينة نيويورك اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل. وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية فى النهر حوالى الساعة 1517 مساء. ووقع حادث التحطم فى النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند. وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تداولتها مواقع التواصل الإجتماعى المروحية وهى تهوى فى النهر بسرعة فائقة لتختفى تماماً. وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجرى عمليات إنقاذ فى موقع الحادث.