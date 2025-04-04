العالم اليوم - تغريم مبابي ورودريجر بسبب احتفالية "غير لائقة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أبريل 2025 06:28 مساءً - غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وأنطونيو روديجر، بسبب احتفالاتهما التي وصفت بغير اللائقة خلال مباراة الملكي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد أتليتكو مدريد.

وذكر يويفا أن مبابي وروديجر حصلا على عقوبة الإيقاف لمباراة "لانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق" ولكن هذا الإيقاف سيكون موقوف النفاذ لمدة عام.

ويلتقي الريال مع أرسنال، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية.

وتم توجيه التهم بعد احتفال ثنائي الريال بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بتاريخ 12 مارس الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كيليان مبابي وهو يمسك بعضوه التناسلي على أرض الملعب.

وذكر يويفا أن روديجر تم تغريمه 40 ألف يورو ومبابي 30 ألف يورو. كما تم تغريم لاعب ثالث في ريال مدريد هو داني سيبايوس بـ20 ألف يورو بدون إيقاف.

وذكر يويفا أنه لا يوجد أي تهم لفينيسيوس جونيور، الذي كان يخضع للتحقيق أيضا.