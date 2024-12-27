روبن أموريم: طرد برونو كان صعباً علينا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:53 صباحاً - علّق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي على خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون 0-2 في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وقال أموريم بعد المباراة: الفوز في المباريات، أمر صعب في ظل وجود 11 لاعباً، وبالتالي فالأمر معقد مع وجود نقص عددي (مشيراً إلى طرد لاعبه برونو فيرنانديز).

وأضاف: نفتقر إلى القليل من العدوانية، لكننا لا نتدرب، نلعب فقط ونحاول إيجاد طريقة أفضل للفوز… لا يمكننا التحكم في المباريات مثل تلك التي خسرناها، نسيطر ولكن لا نهيمن على الإيقاع.

وقال أيضاً: طرد برونو فرنانديز، كان صعباً بالنسبة لنا، وكذلك بعض الكرات الثابتة…