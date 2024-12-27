كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد حسابات مواقع التواصل يتضمن استغاثة شخص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام والد المعنيتين بتركهما بجوار أحد المحال بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بالقرب من منزلهما لحين حضور والدتهما " منفصلة عنه " وعقب حضورها إستلمت الطفلتان ، كما أمكن التوصل للقائم على تصوير ونشر المقطع المشار إليه ( مقيم بدائرة القسم ) وأفاد بأنه حال رؤيته للطفلتين وتركهما بمكان تواجدهما قام بتصويرهما والإدعاء بذلك للتوصل لأهليتهما خشية تعرضهما لمكروه إلا أنه عقب قيامه بنشر مقطع فيديو حضرت والدتهما بعد فترة وجيزه وإصطحبتهما إلى منزلها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.