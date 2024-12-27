كبة اللبن والمقلية على الطريقة السورية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - طريقة تحضير كبة اللبن السورية

تعد كبة اللبن إحدى الأكلات الشهية والمحببة في المطبخ السوري. تتكون هذه الوجبة من أقراص الكبة الطرية المغموسة في اللبن الغني بالنكهات. ويعتبر طبقًا رئيسيًا في العديد من المناسبات والتجمعات العائلية. نقدم لكم اليوم طريقة إعداد كبة اللبن السورية خطوة بخطوة.

المكونات اللازمة لتحضير كبة اللبن

لمكونات الكبة

نصف كيلو لحم غنم مفروم ناعماً

نصف كيلو برغل ناعم، منقوع ومصفى

حبة بصل متوسطة، مفرومة ناعماً

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من دقيق السميد

لمكونات حشوة الكبة

ربع كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة، مفرومة ناعماً

نصف كوب من الصنوبر المحمص

ملح وفلفل وقرفة حسب الرغبة

مكونات صلصة اللبن

لتر لبن زبادي

ملعقتان كبيرتان نشا مذوب في نصف كوب ماء بارد

بيضة واحدة

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة نعناع مجفف

طريقة التحضير

تحضير عجينة الكبة

1. في وعاء عميق، اخلط البرغل المنقوع مع اللحم المفروم والبصل المفروم ودقيق السميد. أضف الملح والفلفل واعجن الخليط جيدًا حتى يصبح متماسكًا وسهل التشكيل.

2. قم بتشكيل الكبة على شكل أقراص متساوية الحجم، مع حشو كل منها بمزيج اللحم والصنوبر.

تحضير الحشوة

1. في مقلاة على نار متوسطة، قم بتسخين قليل من الزيت ثم أضف البصل وقلّبه حتى يذبل.

2. أضف اللحم المفروم واستمر في التقليب حتى ينضج تمامًا. ثم أضف الملح والفلفل والقرفة.

3. أضف الصنوبر المحمص وامزج الخليط جيدًا.

طريقة تحضير اللبن

1. في قدر على نار متوسطة، اخفق اللبن جيدًا مع النشا والبيضة حتى يتجانس المزيج.

2. ضع القدر على النار مع التقليب المستمر حتى يثخن المزيج.

3. أضف نعناع مجفف واستمر في التقليب.

إضافة الكبة إلى اللبن

1. بهدوء، أضف أقراص الكبة الجاهزة إلى اللبن المحضر واتركها لتطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى تنضج الكبة تمامًا.

2. قدّم كبة اللبن في وعاء تقديم مزين ببعض النعناع المجفف.

وبهذا تكون كبة اللبن السورية جاهزة للتقديم. استمتعوا بنكهات هذا الطبق الشهي الذي يحمل أصالة وعراقة المطبخ السوري.