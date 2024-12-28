الكويت تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى: استفزاز لمشاعر المسلمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت الشديدة لاقتحام وزير متطرف من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.

وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة، استنكار دولة الكويت لهذه الممارسات المتكررة والتي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية واستمرارا لمحاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وطالبت المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف تكرار تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.