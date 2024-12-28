العالم اليوم - روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لقتل ضابط رفيع المستوى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، السبت، أنه أحبط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لاغتيال ضابط روسي كبير ومدون عسكري، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ويأتي ذلك بعد أن قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي إيغور كيريلوف، إضافة إلى عسكري آخر، بانفجار وقع في موسكو.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل كيريلوف، التي تبنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليته.