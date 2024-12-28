الدوري التونسي (13): الإفريقي يلاقي البنزرتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل الترجي الجرجيسي ضيفه اتحاد بن قردان، اليوم السبت، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم.

اليوم، وبنفس التوقيت، ولحساب الجولة ذاتها، يلعب شبيبة العمران مع مستقبل قابس، واتحاد تطاوين مع مستقبل سليمان، والإفريقي مع البنزرتي الساعة 18:30.

ويتصدر الملعب التونسي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 27 نقطة، يليه الاتحاد المنستيري بـ 26 نقطة، الإفريقي بـ 25 نقطة، الترجي الجرجيسي بـ 24 نقطة، والترجي بـ 23 نقطة.